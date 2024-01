Fondazione Cariplo, più di 800mila euro per la cultura a Como: tutti i progetti finanziati

Sono 83 i progetti ritenuti meritevoli da Fondazione Cariplo nell’ambito culturale con 7.753.500 euro a sostegno di iniziative volte ad arricchire l’offerta culturale nei territori fragili, sostenere la lettura come pratica quotidiana, avvicinare i bambini e le bambine ai luoghi della cultura e della comunità. I progetti sono stati selezionati sul finire del 2023 e ora sono pronti a prendere forma. Al territorio di Como Fondazione Cariplo ha destinato 808mila euro per 7 progetti.

Fondazione Cariplo, più di 800mila euro per la cultura a Como

A dicembre 2023 Fondazione Cariplo ha chiuso l’anno stanziando quasi 7,5 milioni di euro per promuovere e diffondere la cultura, per la creazione e l’ampliamento dell’offerta culturale e artistica. I progetti verranno realizzati sul territorio della Lombardia e sulle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, territorio a cui si rivolge la Cariplo, rimarcando ancora una volta la convinzione che la cultura sia un bene essenziale al benessere e allo sviluppo della società̀, con azioni mirate a coinvolgere le comunità̀, protagoniste attive e consapevoli rispetto ai bisogni del proprio territorio d’intervento.

Al territorio di Como Fondazione Cariplo con questa tornata ha destinato 808mila euro per 7 progetti: i primi due progetti sono legati al Bando “Luoghi da rigenerare”, con la cifra di 620mila euro, per riattivare gli edifici a Olgiate Comasco con “Binario 24” e a Lurate Caccivio con “Uno, due, tre, PAX … si torna in scena!”. In linea con la finalità di rigenerare immobili in modo da determinare un positivo impatto sul paesaggio circostante e sul contesto territoriale di riferimento, il primo è legato alla rigenerazione urbana della vecchia stazione di Olgiate Comasco: una ex stazione, adesso proprietà del Comune, che potrà rinascere ed essere trasformata aderendo alla “call for ideas” che è stata indetta per i cittadini chiamati a raccolta. Il secondo è dedicato al cineteatro "Pax".

Altri quattro progetti – a cui è destinata la cifra di 148mila euro - sono legati al Bando “Alla scoperta della cultura” per la sua promozione e valorizzazione verso le fasce giovani e giovanissime della popolazione, con l’obiettivo di avvicinare le bambine e i bambini ai luoghi della cultura, simbolo dell’identità̀ e della storia del territorio in cui vivono. “Piccoli Razionalisti” ideato dall’Associazione Wonderlake e dedicato alla scoperta delle architetture razionaliste comasche, “COSTELLAZIONI CULTURALI” dell’Associazione Luminanda, “Orme di Bellezza: riscoprire il passato, costruire il presente, progettare il futuro” di Iubilantes e infine “Piccoli passi per grandi scoperte: percorsi di didattica diffusa nei musei” della Cooperativa Sociale Tikvà - Economie Territoriali Inclusive. I quattro progetti sono uniti da un filo rosso che fa vivere ai bambini e alle bambine esperienze significative, stimolanti e coinvolgenti.

Con riferimento al bando “Sottocasa” - che ha l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale nei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica e di Housing Sociale del territorio della Fondazione, sostenendo iniziative capaci di promuovere la partecipazione culturale di fasce sempre più̀ ampie della popolazione residente e di intercettare pubblici sia locali sia cittadini - si distingue il progetto “Il Centro del Margine. La città dei cortili 2.0” dell’Associazione TeatroGruppo Popolare con l’assegnazione di 40mila euro.

Monica Testori, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo e Enrico Lironi, membro del Consiglio di amministrazione di Fondazione Cariplo a Como: “Esprimiamo grande soddisfazione per l’appoggio che Fondazione Cariplo fornisce al territorio lariano nel sostenere iniziative che rivitalizzano il tessuto sociale in ambito culturale e comunitario”.

In copertina Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo