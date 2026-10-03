Fondazione Lions, oltre 106mila euro per l’ampliamento del Melograno

La conferma è arrivata in questi giorni. La richiesta era partita lo scorso anno dal presidente del Lions club Erba.

La Lions Club International Foundation è il “braccio operativo” di Lions International e da oltre 50 anni incrementa l’impatto dell’azione dei Lions a favore delle comunità e soprattutto delle fasce deboli, grazie alle donazioni, intervenendo con finanziamenti a fondo perduto per progetti di service particolarmente meritevoli che i club non riescono a realizzare da soli, rendendo possibile in tal modo interventi concreti e capillari nelle comunità

Un successo condiviso che porterà a un grande risultato

Il progetto d’annata dello scorso anno era il finanziamento del Melograno di Erba: oltre a raccogliere fondi con tutte le attività dell’anno, è stata avanzata la richiesta di sostegno alla Fondazione e in questi giorni è arrivata la comunicazione che è stata accettata. Lo spiega Tomothy Carpani, architetto progettista dell’ampliamento del Melograno e presidente proprio della passata annata:

“In questi giorni mi sto occupando anche delle ultime documentazioni necessarie per l’avvio dei lavori, quindi conto che si parta per la fine dell’autunno”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Roberto Spampatti, attuale presidente Lions, che a sua volta ha raccolto il testimone e sta portando avanti anche la sua annata a favore del Melograno:

“E’ un gran risultato e il merito è davvero del gran lavoro fatto da Timothy Carpani e da Umberto Filippi, lo scorso anno presidente di zona e quest’anno presidente di circoscrizione. Io ho avvallato in pieno la proposta, ma il merito è loro”.

Serata in piazza con i ragazzi di PizzAut

Proprio questa sera, sabato 3 ottobre, tutti potranno dare il proprio contributo a sostegno del Melograno. In piazza Mercato a Erba, infatti, ci sarà una serata organizzata dal Lions club, con la partecipazione di PizzAut, LAngolo dei Gaudiosi e Mercato 38.

Spiega il presidente del Melograno, Roberto Dugo: