Fondazione Pupi, Zanetti al Pirellone con il presidente Fermi

Fondazione Pupi: il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ieri sera, domenica 2 ottobre, al Pirellone con il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. Con lui anche Esteban Cambiasso e Ivan Ramiro Cordoba, che hanno firmato autografi e si sono fermati a fare foto con tutti i fans.

Aperitivo solidale domenica sera al 31esimo piano di Palazzo Pirelli, dove il presidente del Consiglio regionale, il comasco Alessandro Fermi, ha ospitato Javier Zanetti e la Fondazione Pupi, per presentare i suoi progetti di adozione a distanza. In una location da favola, con la vista su Milano che invita a sognare, il primo a prendere la parola è stato proprio Fermi.

"Zanetti è stato un grande testimonial anche di un'iniziativa che abbiamo organizzato nelle scuole e di questo lo ringrazio a nome di tutto il Consiglio regionale. Ci tenevo a ringraziare a nome di tutta l'assemblea la Fondazione, questo grande sogno che negli anni è cresciuto ed è diventato punto di riferimento e modello. Per noi che viviamo in Lombardia c'è la speranza che il grande cuore lombardo dia sempre una mano e magari nella prossima legislatura potremo ragionare per fare qualcosa insieme per rilanciare ancora di più questo messaggio bellissimo che Javier e la moglie hanno dato a tutto il mondo".