La Fondazione Rosa dei Venti onlus ha celebrato il 25° anno di attività in modo speciale grazie alla partecipazione dello chef stellato Davide Caranchini del ristorante Materia di Cernobbio, il quale ha aiutato i ragazzi ospiti delle comunità terapeutiche e dei servizi della Fondazione a preparare una cena stellata dagli accostamenti atipici che è poi stata servita alle oltre 70 persone in sala.

Fondazione Rosa dei Venti ha celebrato 25 anni con lo chef Davide Caranchini

Il leitmotiv della serata l’arte e la natura: aglio nero, mirtilli fermentati, rosmarino e barbabietola hanno colorato non solo i piatti, ma anche i cuori dei presenti così come le creazioni dell’artista Enrico Cazzaniga, in mostra in sala per l’occasione, hanno contribuito a creare un’atmosfera calda e ricca di suggestioni. Convivialità e socialità sono due dei concetti alla base del progetto delle Trattorie Sociali che Fondazione Rosa dei Venti onlus propone dal 2017 in format sempre rinnovati: “Un progetto fatto di persone…”, si leggeva sul grembiule dei ragazzi che servivano ai tavoli, ed è proprio nelle relazioni tra persone nella condivisione di competente e attitudini che la Fondazione investe le sue energie in un’ottica di crescita e arricchimento reciproco.

Volti conosciuti e meno conosciuti ma importanti in egual misura si sono intrecciati al “qui e adesso” dei giovani coinvolti nel laboratorio. Un modo diverso per passare una serata sostenendo con la propria presenza e con una piccola donazione i percorsi di cura rivolti a minori adolescenti e giovani adulti con fragilità psichiche. Sul fronte raccolta fondi è stato importantissimo il gesto dell’artista Enrico Cazzaniga che devolverà il 50% del ricavato della vendita delle sue opere presenti in sala alla Fondazione.

"Un ringraziamento particolare allo chef per aver donato il suo tempo e le sue abilità, a Giacomo Morelli per l’interessante introduzione artistica e a tutti gli sponsor tecnici dal panificio Volontè di Tavernerio al Radaelli Centro Giardini, e a Roberto Allievi di Canturina Snc, ma il grazie più grande va ai giovani ospiti di Fondazione Rosa dei Venti e al loro contributo" hanno commentato dalla Fondazione.

Le iniziative legate al 25° anniversario continuano: da non perdere, il 21 marzo, un evento legato al progetto Re-birth organizzato e promosso da Fondazione Pistoletto Cittàdellarte Biella sui principi connessi al simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto che Fondazione Rosa dei Venti onlus supporta e condivide.