Fondo Alluvione Lago di Como, ci sono quasi 50mila euro: importante aiuto da Gentium

Salgono a 47mila euro i fondi, arrivati da più parti, per il Fondo Alluvione sul Lago di Como. Un gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità locale è arrivato anche da Gentium, società del Gruppo Jazz Pharmaceuticals, di Villa Guardia, che ha contribuito alla raccolta fondi organizzata da Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus a sostegno delle popolazioni del Lago di Como colpite dalle alluvioni e dalle frane dello scorso luglio.

Fondo Alluvione Lago di Como, ci sono quasi 50mila euro

“Stare vicino alle persone che hanno bisogno: così come facciamo quotidianamente con i nostri pazienti, migliorando la loro vita e quella delle loro famiglie, allo stesso modo abbiamo pensato di dare sostegno alle persone della nostra comunità locale che hanno subito danni ingenti o addirittura perso la loro casa. La nostra vicinanza non solo alle persone sfollate ma anche al nostro territorio; ci auguriamo infatti che il nostro aiuto contribuisca anche ai progetti di prevenzione ambientale volti ad evitare tali calamità sul nostro meraviglioso territorio” afferma il general manager Luca Giacomo Marchetti.

Gentium è un’azienda bio farmaceutica con sede ed impianto produttivo a Villa Guardia (Co), che fa parte del gruppo internazionale Jazz Pharmaceuticals, focalizzato sulla produzione, sviluppo e commercializzazione di medicinali salvavita. In particolare, l’impianto di Villa Guardia produce principi attivi tra cui il defibrotide, farmaco per il trattamento della Severe Veno Occlusive Disease (sVOD), una forma rara di occlusione cardiovascolare che si verifica in pazienti adulti e pediatrici, sottoposti a trapianto del midollo osseo o di cellule staminali.

Per donare: https://dona.fondazione-comasca.it/campaigns/alluvionecomo/