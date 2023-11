Formazione ed evasione fiscale: la Guardia di Finanza incontra i sindaci del territorio

Oggi, giovedì 16 novembre 2023, nella sede di Palazzo Terragni a Como, si è concluso il ciclo di incontri, della durata di 3 giorni, organizzato dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza della provincia, aventi come tema “la partecipazione dei Comuni al recupero dell'evasione fiscale”.

L’iniziativa si colloca nell’ambito della sottoscrizione dei Protocolli d’Intesa relativi alla partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento dei tributi erariali - ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - recentemente siglati dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como con i comuni di Como, Cantù, Carate Urio, Erba, Gravedona, Mariano Comense, Menaggio, Olgiate Comasco e Tremezzina.

Il fine degli incontri formativi

L’obiettivo dei protocolli è quello di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, con conseguente recupero di somme sottratte a imposizione, e di realizzare attività e strumenti utili alla uniforme diffusione del processo di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi statali.

Con la creazione di concrete sinergie con l’Amministrazione finanziaria e tramite lo scambio di informazioni e l’invio di segnalazioni qualificate, gli enti locali possono partecipare all’attività di contrasto all’evasione fiscale, al recupero di gettito e alla costruzione di un generale sistema di legalità, che permetta l’erogazione di migliori servizi. Al riguardo, le attività amministrative e di controllo svolte dai Comuni possono risultare di concreto e decisivo ausilio all’Agenzia delle Entrate e ai Reparti della Guardia di Finanza nella individuazione di alcune tipologie di irregolarità fiscali, riferite, in particolare, alla gestione del patrimonio immobiliare. Ai Comuni che, nell’ambito dell’ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, contribuiscono all’accertamento fiscale è riconosciuta una quota delle maggiori somme riscosse.

Nel corso degli incontri sono state trattate tematiche di particolare interesse per il territorio nei settori che, maggiormente, possono essere oggetto di importanti fenomeni evasivi quali la presenza di strutture ricettive non in regola, gli affitti in nero, l’utilizzo strumentale di residenze fittizie all’estero e l’individuazione di patrimoni non dichiarati in seguito a successione ereditarie o intestati a prestanome.

Alle giornate formative, i cui lavori sono stati introdotti dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Como, Col. t.SPEF Michele Donega, e conclusi dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Como, Dott. Claudio Notti, hanno partecipato Amministratori locali e oltre 50 tra funzionari e appartenenti agli Uffici di Polizia Locale dei comuni interessati.