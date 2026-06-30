Italia e Francia, insieme per la formazione: l’Olgiatese è protagonista

Un legame lungo 13 anni con al centro la formazione. Italia e Francia, per l’esattezza il mondo locale dell’automotive e il Centre de Formation d’Apprentis Cci Le Mans Sarthe, proseguono in un importante percorso d’interscambio grazie alla spinta di Raffaele Buzzi, titolare dell’omonima officina di via Stucchi a Lurate Caccivio, presidente di Cna Nord Ovest per la Meccatronica, presidente regionale Cna e membro del direttivo nazionale, e degli imprenditori dell’Olgiatese.

La formazione prima di tutto

Insomma, anche quest’anno il programma “Erasmus+” è stato rispettato. Un gruppo composto da dieci ragazzi – Aaron Chéreau, Ulrik Fagault, Georgio Notreami, Gabriel Mosse, Liam Ragot (auto); Enzo Lebrun, Eleanor Martin, Tom Meunier (carrozzeria); Enzo Barrier (camion); Siméon Chevallier-Riaux (moto) – accompagnati dalle professoresse Cécile Fillon Lucas e Isabelle Raudin, ha raggiunto l’Olgiatese domenica 14 giugno. Fino a sabato 26 giugno hanno effettuato uno stage in diverse attività: “Autofficina Buzzi”, “Clerici Auto”, “Officina Pozzi”, “Officina Nuova Primavera”, “Atl Auto” (Olgiate Comasco e Oltrona di San Mamette), “Officina 86”, “Autocarrozzeria Paradisi”, “Carrozzeria Appianese”.

“Collaborazione vincente”

“Non sono mancate nemmeno le attività sul territorio – spiega Buzzi – La collaborazione c’è e si vede e tutti ne traggono vantaggio. Andremo avanti in questa direzione”. Venerdì mattina, il giorno prima della partenza, anche il sindaco Serena Arrighi ha voluto dare il suo saluto ai giovani durante un momento di scambio avvenuto proprio all’”Autofficina Buzzi”.

“Dalla Francia, circa funzionamento della formazione non possiamo che imparare ma per un motivo ben preciso: lì le scuole sono sostenute finanziariamente da aziende come Peugeot o Renault. Come Cna, in questi anni, grazie anche alle attività, abbiamo cercato di dare un supporto concreto ma serve un’azione organica ed è anche per questo motivo che ci recheremo, nel mese di ottobre, a Le Mans con una delegazione di Regione Lombardia”.