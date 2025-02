Fornitore Offresi, grande successo la 16esima edizione

Fornitore Offresi si è concluso con risultati estremamente positivi, soddisfacendo pienamente le aspettative degli espositori e dei visitatori.

Ottomila visitatori per Fornitore Offresi

L’evento - svoltosi dal 13 al 15 febbraio a Lariofiere Erba - ha registrato la partecipazione di oltre 8.000 visitatori qualificati, provenienti sia dal mercato nazionale che internazionale, i quali hanno avuto l'opportunità di entrare in contatto con 344 aziende operanti nel settore della subfornitura meccanica, esplorando nuove possibilità di fornitura, business e networking.

Fabio Dadati, presidente di Fondazione Lariofiere, ha espresso soddisfazione per il successo dell'evento: "Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati conseguiti, evidenziati dalla partecipazione di migliaia di operatori del settore e buyer internazionali. Le iniziative di incoming buyer, focalizzate sui mercati di Turchia, Germania e Svizzera, hanno portato a numerosi incontri di qualità, favorendo l'avvio di collaborazioni commerciali che promettono un significativo impatto internazionale. Particolarmente rilevanti sono stati i momenti di approfondimento offerti dalle serate di Fornitore Offresi: il dottore Sebastiano Barisoni e il professore Giulio Sapelli hanno analizzato le dinamiche economiche globali, il tema dei dazi e le criticità legate al mismatch occupazionale, fornendo una visione strategica cruciale per le imprese. Inoltre, l'intervento del professore Marco Tarabini del Politecnico di Milano ha esplorato le potenzialità delle tecnologie emergenti legate all'intelligenza artificiale, suscitando grande interesse tra gli operatori del settore. Le testimonianze di imprenditori del comparto metalmeccanico hanno offerto spunti concreti e ispiratori per le sfide quotidiane delle imprese. Un altro elemento di successo è stata la seconda serata di networking, che ha favorito un'interazione proficua e costruttiva tra le aziende espositrici, con l’obiettivo di promuovere la creazione di sinergie strategiche e nuove opportunità di business”.

Appuntamento alla 17esima edizione

Dadati ha inoltre espresso il suo sentito ringraziamento alla Camera di Commercio di Como-Lecco, all’Azienda Speciale Lario Sviluppo Impresa, alle Camere di Commercio italiane in Svizzera, Germania e Turchia, e a tutte le Associazioni di Categoria che hanno contribuito attivamente al successo della manifestazione, organizzando incontri mirati e invitando i propri associati a partecipare all’evento. I numeri degli espositori, con 344 aziende dirette e 140 rappresentate, sia italiane che straniere, confermano il successo della manifestazione, che si è svolta in un contesto economico particolarmente sfidante per le imprese del settore manifatturiero.

Foto 1 di 8 FORNITORE OFFRESI MECCANICA A LARIOFIERE ERBA FOTO CUSA 14-02-2025 Foto 2 di 8 FORNITORE OFFRESI MECCANICA A LARIOFIERE ERBA FOTO CUSA 14-02-2025 Foto 3 di 8 FORNITORE OFFRESI MECCANICA A LARIOFIERE ERBA FOTO CUSA 14-02-2025 Foto 4 di 8 FORNITORE OFFRESI MECCANICA A LARIOFIERE ERBA FOTO CUSA 14-02-2025 Foto 5 di 8 DA SX SEBASTIANO BARISONI ANTONIO BARTESAGHI MASSIMO BELLOMONTE MARCO CORTI NICLA GALLENDA STEFANO PREVITALI E GIULIO SAPELLI FORNITORE OFFRESI MECCANICA A LARIOFIERE ERBA FOTO CUSA 13-02-2025 Foto 6 di 8 FORNITORE OFFRESI MECCANICA A LARIOFIERE ERBA FOTO CUSA 13-02-2025 Foto 7 di 8 Foto 8 di 8

L’appuntamento con la 17^ edizione di Fornitore Offresi è già fissato per febbraio 2026, con l’obiettivo di continuare a consolidare il ruolo del Salone come punto di riferimento internazionale per il settore della subfornitura meccanica.