Forza Italia Giovani dona giocattoli e sorrisi all'ospedale di Cantù

Evento benefico natalizio ieri mattina, giovedì 21 dicembre 2023, all’Ospedale di Cantù. Forza Italia Giovani Como ha donato ai bambini ospiti della Pediatria del “Sant’Antonio Abate” i giocattoli acquistati con i fondi raccolti durante un evento benefico organizzato da Forza Italia Giovani Como e Milano cui ha preso parte anche il coordinatore provinciale di Forza Italia Sergio Gaddi, consigliere regionale.

“Uno dei miei film preferiti in assoluto, con un fantastico Robin Williams, si chiama Patch Adams e parla di clownterapia - dice il nuovo coordinatore provinciale dei giovani azzurri lariani Gianluca Fumagalli - Noi ragazzi non siamo né medici di professione né clown, dunque questo è il nostro modo di regalare un sorriso a quei bambini e alle loro famiglie che sono costrette a passare un Natale diverso dal solito lontano da casa.

Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato alla raccolta fondi e il consigliere regionale Sergio Gaddi per essersi messo a disposizione di questa bellissima iniziativa che abbiamo portato avanti con entusiasmo e che vorremmo sicuramente replicare nei prossimi anni, magari facendo le cose ancora più in grande e coinvolgendo altri ospedali della nostra provincia. Forza Italia Giovani Como è aperta a chiunque condivida le nostre idee e abbia un pensiero rivolto anche al prossimo, non solo a Natale ma sempre”.