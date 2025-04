Forza Italia: Molteni è stato eletto segretario cittadino

Forza Italia: il segretario di Lipomo è l'ex sindaco Giordano Molteni. Si è svolto ieri, domenica 6 aprile, il Congresso cittadino del partito.

Alla tappa di Lipomo è intervenuto il segretario provinciale Gaddi

La stagione congressuale in Lombardia chiama al voto circa 24mila iscritti al partito fondato da Silvio Berlusconi trentuno anni fa.

In tutta la Regione si sono già tenuti circa 200 congressi comunali, quasi tutti unitari. Avviata dalle assemblee di Como e di Cantù, la stagione dei congressi cittadini di Forza Italia è entrata nel vivo anche nel Comasco: la tappa di ieri a Lipomo è stata un momento di confronto e di partecipazione al quale è intervenuto anche il consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia Sergio Gaddi in qualità di presidente del seggio.

Segretario cittadino è stato eletto Giordano Molteni, ex sindaco di Lipomo, che è anche capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Como. Vicesegretario è stato eletto Stefano Dell’Oca. La segreteria rimane in carica tre anni.