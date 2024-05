“Uneuroalmetro”: sfida per un pozzo in Africa tra bracciate e pedalate

Il conto alla rovescia è iniziato e sono due gli appuntamenti da segnare in agenda proposti da “Uneuroalmetro". Una sfida per donare un pozzo in Tanzania, una linea solidale .

Una sfida per un pozzo in Africa

E’ iniziato tutto nel 2019 tra due amici, quando i due commercianti olgiatesi Alberto Ghielmetti e Michele Bottinelli hanno completato la traversata a nuoto (3,5 chilometri) dello Stretto di Messina. Quell'impresa si è trasformata, ben presto, nel primo progetto di “Uneuroalmetro": un euro raccolto per ogni metro nuotato. Oggi, a sei anni di distanza, la sesta impresa sta per prendere piede: domenica 7 luglio, una sfida per un pozzo in Tanzania metterà alla prova non solo i due nuotatori, ma anche due amici ciclisti. I primi nuoteranno per 15 chilometri da Argegno a Cernobbio, mentre Alessandro Lucca ed Heros Speroni pedaleranno facendo il giro del Lago di Como per 150 chilometri. Chi arriverà primo al traguardo a Cernobbio? La sfida è abbinata a una grande raccolta fondi che permetta di realizzare un pozzo a favore di un centro per disabili a Morogoro in Tanzania, tramite l’associazione "Mama Tanzania". Come ogni anno “Uneuroalmetro" aiuterà anche due realtà olgiatesi che operano nel campo della disabilità: "L’Alveare" e Fondazione Paolo Fagetti.

Appuntamento in Villa Peduzzi

Come si può sostenere il progetto? Oltre ai braccialetti dell’iniziativa, in distribuzione su offerta, gli alunni delle scuole primarie olgiatesi sono invitati a partecipare al concorso di disegno che avrà come tema un pozzo in Africa. E per domenica 23 giugno, dalle 10 alle 18, “Uneuroalmetro", in collaborazione con le associazioni olgiatesi, sta organizzando una super festa nel parco di Villa Peduzzi, a Olgiate Comasco: saranno esposte e premiate le opere realizzate. In occasione di questo evento, saranno esposte le opere degli alunni. Prevista la premiazioni di 15 piccoli autori. Scelta affidata alla giuria tecnica della “Galp” di Olgiate Comasco.

E non solo: sarà occasione per raccogliere fondi in un’atmosfera speciale grazie a street food, musica e tanto altro.

Cinque edizioni di successo e solidarietà

Un flashback per rivivere le scorse edizioni del progetto solidale “Uneuroalmetro”. Un viaggio nel passato tra i progetti più riusciti: nel 2019 traversata dello Stretto di Messina (3,5 chilometri), nel 2022 “I pirati dell’Elba” Traversata Piombino-Elba (12,5 chilometri), nel 2023 quasi 15 chilometri nel Lago di Como toccando Cernobbio, Carate Urio, Torno, Blevio, Cernobbio. Dal 2019 ad oggi, “Uneuroalmetro" ha saputo generare generosità per quasi 70.000 euro.