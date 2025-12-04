“Fragili confini”: Roberto Pennella presenta il suo romanzo

Domani, venerdì 5 dicembre, alle 21, Roberto Pennella presenterà il suo nuovo libro “Fragili confini”. Appuntamento nella sala civica di via Don F. Ballabio ad Albavilla, promosso dalla Commissione biblioteca comunale.

L’evento

Il volume che Pennella presenterà racconta la storia di Flavio, video-reporter in crisi personale e professionale, determinato a non perdere la custodia del figlio e pronto a qualunque sacrificio pur di ottenere un’occasione di riscatto. “Fragili confini” è una storia che parla di scelte, di fallimenti, di redenzione e del coraggio, spesso doloroso, di abbandonare un destino che sembra già scritto. Durante la serata l’autore dialogherà con il pubblico, raccontando genesi, ispirazioni e retroscena del romanzo. Seguirà spazio per domande e firmacopie.

L’ingresso è libero: sarà un’occasione perfetta per incontrare l’autore e immergersi in una storia ricca di emozioni.