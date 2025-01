Frana sulla strada provinciale: chiusa la Onno - Valbrona

Una frana avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 26 gennaio, ha provocato la chiusura della strada Onno - Valbrona.

Roccia sulla carreggiata

Lo smottamento si è verificato vicino al ristorante "Il Ceppo", sulla via Milano che collega appunto Oliveto Lario a Valbrona. Non si tratta tanto di terra e acqua, quanto di svariati detriti rocciosi che si sono staccati da un muro sul versante della montagna e si sono riversati sulla carreggiata. Divelta, tra l'altro, anche la rete contenitiva; il materiale staccatosi ha altresì portato con sé alcuni rami.

La frana sulla Onno - Valbrona è stata presumibilmente causata dall'acqua caduta copiosa nelle ultime ore. La strada infatti, così come la Lecco - Bellagio che costeggia il lago poco sotto, non è nuova agli smottamenti non appena le piogge si fanno più intense.L'ultima volta, nel 2023, la Onno - Valbrona era rimasta chiusa per ben due mesi proprio in seguito al distaccamento di alcuni massi dalle pareti rocciose.

Viabilità alternativa

Per il momento la strada provinciale resta chiusa al traffico per motivi di sicurezza, dopo la frana avvenuta ieri. Secondo quanto riferito dal Comune di Valbrona, sulla Onno - Valbrona non si potrà circolare nella giornata di oggi e in quella di domani, martedì 28 gennaio. Di seguito la comunicazione ufficiale: