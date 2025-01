Frana Onno - Valbrona: giovedì riapre la strada ma per 30 giorni sarà a senso unico alternato

La strada Onno - Valbrona, chiusa da domenica sera a causa di una frana all'altezza del residence Kosmopolitan, riaprirà giovedì 30 gennaio. Per circa un mese, però, ci sarà il senso unico alternato regolato dal semaforo.

La messa in sicurezza durerà un mese

L'aggiornamento è stato pubblicato pochi minuti fa sulla pagina Facebook Volontari Protezione Civile Asso:

Avviso alla cittadinanza: aggiornamento sulla strada per Onno Informiamo che la strada per Onno rimarrà chiusa fino a giovedì per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata. A partire da giovedì, la strada sarà riaperta a senso unico alternato per un periodo di circa un mese, al fine di permettere il completamento degli interventi necessari. Vi invitiamo a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni degli operatori. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione. Protezione Civile Asso, Vigili del Fuoco di Canzo

L'ordinanza del Comune di Valbrona

Il Comune di Valbrona, infatti, nel frattempo ha pubblicato un'ordinanza emessa dal sindaco Luca Ghezzi che impone al residence Kosmopolitan (proprietario del muro crollato) "la messa in sicurezza dell’immobile di via Milano, 35, relativamente al fronte prospicente la strada provinciale 46, con riguardo sia al muro sia alle rocce a vista presenti in continuità del muro stesso, attivando il disgaggio; tale operazione è propedeutica alla riapertura a senso unico alternato della strada e l’avvenuta esecuzione dovrà essere supportata da idonea documentazione a firma di tecnico abilitato".

Ancora, nell'ordinanza viene ordinato "entro 60 giorni dalla notifica della presente, il ripristino del fronte franato, secondo il rispetto delle norme di settore vigenti, comprovando a fine lavori la qualità dell’opera mediante produzione di certificato di collaudo finale a firma di tecnico abilitato".

La messa in sicurezza, infatti, non riguarda tanto lo sgombero del materiale franato sulla carreggiata domenica quanto il ripristino del muro da cui si è staccato il materiale roccioso. Proprio per questo saranno necessari i 30 giorni di chiusura parziale della Onno - Valbrona, con senso unico alternato.