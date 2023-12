Francesco De Carli, lo zampognaro che regala emozioni in Casa anziani

In Casa anziani c’è musica che commuove.

Canti, sorrisi e applausi nel pomeriggio di martedì 19 dicembre: un regalo per tutti, nella palestra della Rsa di via Michelangelo, portato da Babbo Natale e dalla sua fidata renna. Ma la vera strenna è stata la comparsa dello zampognaro Francesco De Carli, 38 anni, olgiatese, contadino, sposato con Maria Cristina Porro, papà di Lorenzo, 7 anni il 31 dicembre, Martina, 4 anni il 30 dicembre, Alice, nata lo scorso primo agosto.

Ad accoglierlo, lo stupore di una quarantina di anziani ospiti, il personale della casa di riposo e la direttrice Luciana Corti. Le note natalizie hanno caratterizzato il momento della rappresentazione della nascita di Gesù Bambino.

"Fin da piccolino ho la passione per gli strumenti popolari - racconta De Carli, intabarrato nel suo mantello nero e con un bel cappello a tesa larga dello stesso colore - Suono cornamusa e zampogna, strumenti dall’origine simile, a otre: hanno una sacca che mantiene costantemente l’aria per l’emissione del suono. Hanno doppie ance come l’oboe o normali come quelle del clarinetto. Ho incominciato a 18 anni, in quinta superiore. Alcuni amici mi hanno introdotto in questo “mondo”, che fino ad allora per me era stato inaccessibile. Ho studiato, ho imparato dal maestro Ilario Garbani di Cavigliano, in Svizzera. Poi, ho conosciuto il gruppo dei “Pedra”: zampognari di Miradolo Terme, con cui ho avuto la possibilità di suonare ed espandermi. Sono famosi perché animano il corteo di Sant’Eustorgio dei Re Magi, a Milano".