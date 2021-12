STORIE SOTTO L'ALBERO

Il Giornale di Erba regala ai lettori di Primacomo.it le più belle storie raccontate nel corso del 2021 sulle pagine del nostro settimanale.

Insieme da cinquant’anni. E’ il bel traguardo raggiunto da Francesco Galbusera e da Maria Baruffini: lunedì, 26 luglio, infatti, festeggeranno le nozze d’oro. Francesco, originario di Santa Maria Hoè, e Maria, di Erba, si sono uniti in matrimonio nel 1971. Quel 26 luglio era una giornata calda e alla cerimonia avevano preso parte i parenti più stretti. Una funzione molto semplice, tenuta nella chiesetta di Santa Rita, nella splendida cornice dei monti della Valle Bova, ad Albavilla.

Francesco e Maria sposi da 50 anni

Una scelta non casuale quella del piccolo edificio religioso, che ricade sotto la parrocchia della città di Erba. Maria, infatti, è molto legata alla chiesetta e questo importante anniversario i coniugi Galbusera lo vogliono dedicare proprio al suo restauro. Hanno chiesto ad amici e parenti di non far loro nessun regalo, ma di raccogliere offerte da destinare alla sistemazione della chiesa che 50 anni fa li ha visti unirsi in matrimonio.

La coppia si era conosciuta a Erba. Francesco lavorava per la ditta Diotti e una volta sposato ha deciso di mettersi in proprio. Ha infatti dato vita all’Auto demolizione in cui ancora lavora e per cui è molto noto in città e non solo. Insieme a lui, a portare avanti l’attività, ci sono oggi i figli G iuliana e Roberto. Per un breve periodo lo aveva affiancato anche il figlio Silvio, mancato nel novembre del 1996 in seguito di un incidente sul lavoro. Proprio quell’anno ricorrevano le nozze d’oro di Maria e Francesco e avevano festeggiato tutti insieme. Di quella festa conservano bellissimi ricordi e quest’anno, per le nozze d’oro, altri ricordi si aggiungeranno al loro album. I parenti, insieme all’amico don Bassano Pirovano, partiranno infatti con un pullman lunedì per raggiungerli a Pietra Ligure dove stanno trascorrendo le vacanze. In programma un bel pranzo in spiaggia per trascorrere una giornata in allegria, con anche i nipotini Silvia e Diego.

(Giornale di Erba, sabato 24 luglio 2021)