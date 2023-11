Franciacorta Village: con il Natale arrivano nuovi brand

Il Natale è già nell’aria e Land of Fashion Villages si prepara a regalare ai suoi visitatori un'esperienza davvero straordinaria. I 5 Villaggi del network cui appartiene Franciacorta Village si trasformeranno in autentici luoghi incantati, ognuno decorato con un'atmosfera festosa e accogliente che catturerà i cuori di adulti e bambini. Saranno le luci scintillanti, le ghirlande e gli allestimenti diffusi a creare ambienti gioiosi, regalando spettacoli visivi che incanteranno i sensi e sorprenderanno gli ospiti come sintetizzato dal leitmotiv di quest'anno Winter Wonder in Land of Fashion Villages.

Le luminarie che annunciano il periodo delle feste si sono accese nei Villaggi l’11 novembre ed i Black Days con le promozioni vantaggiose che dureranno fino al 27 novembre.

Passeggiare lungo le vie di Franciacorta Village alle porte di Brescia viene sempre più vissuto come un momento di piacevole relax in un contesto curatissimo ed accogliente, dove si può trovare parcheggio con facilità, ci si può ritemprare tra un acquisto e l’altro nei tanti eleganti bar, caffetterie e ristoranti ma soprattutto dove si possono scoprire tante ed intriganti novità.

Stiamo parlando soprattutto dei nuovi brand che hanno aperto recentemente all’interno del Villaggio franciacortino. Che siano insegne esclusive per l’uomo o la donna, che propongano collezioni prettamente sportive o per il tempo libero, le nuove insegne offrono un’occasione unica per rinnovare il proprio guardaroba con stile.

Ugo Colella è la boutique uomo che riverbera in ogni dettaglio l’alta sartoria napoletana: una collezione uomo delle linee classiche; un’eleganza che parte da pregiati tessuti e filati nobili, dai particolari cuciti a mano e che nasce da una passione per la perfezione che definisce il marchio in ogni suo capo sia esso parte della collezione classica, sportiva o casual. Un’eleganza che si rispecchia anche nel punto vendita di recente apertura con arredi in legno, marmi chiari ed un’illuminazione d’atmosfera.

Luisa Spagnoli è una griffe tutta italiana che veste la donna con stile: capi spalla dal taglio impeccabile, tailleur iperfemminili, maglieria con dettagli unici e scintillanti per i prossimi giorni di festa. La qualità indiscussa è il valore che identifica l'universo Luisa Spagnoli: tessuti e filati vengono selezionati per garantire ad ogni capo di maglieria e sartoria la massima ricercatezza e, uniti all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e ad un attento controllo di tutte le fasi della produzione, assicurano una vestibilità unica ed uno stile inconfondibile. Le grandi vetrine del brand affacciate sulla piazza centrale sono un invito irresistibile a scoprire l’iconico brand Luisa Spagnoli.

Rossignol, il brand francese noto agli appassionati di sport invernali in tutto il mondo, è un gradito ritorno a Franciacorta Village. Alle collezioni uomo, donna e bambino si aggiunge nel nuovo negozio un’interessante selezione di attrezzature tecniche come sci, snowboard, scarponi ed accessori. Affacciato sul fronte in via del Borgo la boutique Rossignol propone una coloratissima capsule collection di Jean Charles de Castelbajac che tanto successo aveva riscosso tra le appassionate della montagna.

Anche Calvin Klein, brand storico a Franciacorta Village con grandi vetrine sulla piazza si presenta invece con un con un punto vendita rinnovato negli arredi e razionalizzato negli spazi espositivi per presentare al meglio le collezioni uomo/donna/intimo ed accessori.

In attesa di accogliere i Mercatini di Natale che caratterizzeranno la piazza centrale di Franciacorta Village a partire dal prossimo 1dicembre, restano ancora due novità da condividere: la Kids Lounge del Villaggio che ospiterà i piccoli visitatori (da 4 a 10 anni) con simpatici laboratori dal titolo “Piccoli Creativi Christmas Edition” l’imperdibile The Christmas Store dove personalizzare i coloratissimi decori del Natale per rendere ancora più unici ed originali gli allestimenti delle Feste.

Infine grazie alla partnership con il Consorzio Ponte di Legno Tonale nel week end del 25 e 26 novembre i maestri di sci proporranno l’eccezionale vendita di skipass giornalieri ad un prezzo esclusivo (€ 40 anziché €60) per i clienti di Franciacorta Village e per festeggiare la nuova stagione in Valle.