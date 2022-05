Fridays for future organizza una biciclettata da Cantù fino a Como

Sabato 14 maggio alle 14.30 in bici da piazza Garibaldi a Cantù fino a Como. L'evento è organizzato da Fridays for future Como.

"Perché? Vogliamo dimostrare che pensare a una mobilità alternativa è possibile, e che questa è migliore rispetto alle auto non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale. Vogliamo riportare l’attenzione sul tema dei trasporti, che ancora (nel 2022) non funzionano, non passano, hanno costanti disservizi, non sono sicuri né economici. Siamo persone che ogni giorno prendono bus o treno, e che quotidianamente subiscono tali problematicità, pur avendo il diritto di muoverci come fanno le altre persone in auto. Ci piacerebbe non prendere la macchina, ma questo a volte risulta impossibile: strade mal collegate, bus inesistenti in alcune zone della Provincia o poco frequenti, inesistenza quasi totale di piste ciclabili che colleghino il centro alle periferie, le scuole alle zone di confluenza. Ci mettiamo in sellai il 14 maggio anche per dire che noi pretendiamo piste ciclabili, bus e treni funzionanti, sicuri ed economici, che colleghino il centro e la periferia, con corse frequenti e non solo di giorno ma anche nelle ore notturne", scrivono gli organizzatori.