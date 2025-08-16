Sinistro

Frontale tra auto, una persona incastrata nelle lamiere

Scontro frontale tra due auto a Mariano Comense. Cinque persone coinvolte tra cui un bambino di undici anni

Mariano Comense
Violento frontale tra auto nel pomeriggio di venerdì 15 agosto a Mariano Comense

L'incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.25 di venerdì in  via Giovanni XXIII a Mariano Comense e ha interessato due auto.

Lo scontro frontale ha coinvolto cinque persone, gli occupanti delle due auto,  tra cui un bambino di undici anni.

Sul  posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco dì Cantù e di Lomazzo, oltre a due ambulanze e un'automedica e ai carabinieri. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai coinvolti direttamente sul posto ma solo per uno si è reso necessario il trasporto (in codice verde) all'ospedale di Cantù.

