“Frontiere in festa!” continua nel parco comunale

Ottimo riscontro per “Frontiere in festa!”, prima edizione organizzata nel parco comunale di Villa Guardia.

L’evento

Al lavoro i volontari del gruppo “Frontiere di Pace”, che ha base nella parrocchia di Maccio e da tre anni e mezzo è attivo con missioni umanitarie in Ucraina e da quest’anno anche in Libano. Fondamentale il sostegno del rodato staff della Pro loco di Villa Guardia e di altri preziosi collaboratori. Due serate di musica e gastronomia, insieme ai volontari in maglia azzurra.

Bene la prima serata, oggi si replica

Pienone ai tavoli nella serata di sabato 6 settembre. Decine di volontari pronti a servire la coda di commensali che ha affollato la struttura coperta nel parco di Villa Balestrini. Oggi, domenica 7 settembre, il secondo appuntamento.

Domenica tra musica e buona cucina

La serata domenicale propone buona cucina, con un variegato menù, e il concerto dell’Allegra Brigata. Inoltre, per conoscere da vicino l’impegno di “Frontiere di Pace”, i volontari hanno predisposto un angolo con esposizione di fotografie delle missioni umanitarie in Ucraina e in Libano e dove trovare materiale informativo.