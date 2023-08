Fumi rossi da un'azienda chimica a Cantù: intervengono i Vigili del Fuoco.

Paura questa mattina, domenica 13 agosto, attorno alle 11.30, in via dell'Artigianato a Cantù, nella frazione di Mirabello. I vigili del fuoco del Comando di Como congiuntamente ai colleghi specialisti NBCR del comando di Milano sono intervenuti presso la ditta Ecochimica per una reazione chimica che ha interessato un rifiuto speciale, miscela di acidi, giacenti in una cisterna dallo scorso venerdì.

La reazione chimica

Una reazione di acido solforico e nitrico con l'umidità dell'aria ha provocato dei fumi rossastri che hanno destato preoccupazione in molti cittadini e in coloro che risiedono attorno all'azienda. Il sito è stato messo in sicurezza ed è intervenuta Arpa. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenute anche tre pattuglie della Polizia locale.