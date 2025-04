Funerali del Pontefice: maxischermo sul sagrato di San Paolo

Sarà allestito sul sagrato della chiesa di San Paolo a Cantù un maxischermo, che consentirà di assistere in diretta alla celebrazione del funerale del Santo Padre, Papa Francesco.

Sabato mattina

Sabato 26 aprile, a partire dalle 9.45, sul sagrato della Chiesa di San Paolo, proprio sopra piazza Garibaldi, si terrà un momento di raccoglimento e preghiera per l’ultimo saluto al Santo Padre. Per l’occasione sarà presente un maxischermo, che consentirà ai cittadini di seguire in diretta il rito funebre. Un’iniziativa pensata dall'Amministrazione comunale per offrire alla comunità canturina la possibilità di riunirsi e condividere questo momento di commiato.