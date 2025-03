Fuori Fiera del cicloturismo: l'evento

"Racconti e Incontri- Fuori Fiera del Cicloturismo" è l'evento che si svolgerà sabato 22 marzo 2025 all'Arci Terra e Libertà di via Ettore Brambilla 3 a Cantù e anticiperà la kermesse bolognese dedicata al turismo in bicicletta.

La fiera bolognese

La quarta edizione della Fiera del Cicloturismo 2025 si terrà dal 4 al 6 aprile a Bologna, in piazza Lucio Dalla. L'evento, dedicato ai viaggi in bicicletta, sarà l'occasione per consocere le migliori destinazioni cicloturistiche, scoprire le tendenza del settore e incontrare esperti e appassionati provenienti da tutto il mondo.

L'evento canturino

Il prossimo evento di "Racconti e Incontri - Fuori Fiera del Cicloturismo"si terrà il 22 marzo alle ore 20:45 presso Arci Terra e Libertà, Via Ettore Brambilla 3, Cantù.

Sarà un'occasione per ascoltare il racconto di Omar Di Felice, ultracyclist, che condividerà la sua esperienza in bici in Antartide. Di Felice verrà intervistato da Paolo Pinzuti di Bikeitalia.it, ed esplorerà il significato della bicicletta come mezzo di connessione con la natura, di confronto con i propri limiti e di riscoperta del pianeta.

L'incontro si svolgerà alle 20.45