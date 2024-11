Fuori strada con un furgone: quattro feriti in montagna

Sul posto anche la XIX delegazione Lariana del Cnsas e i Vigili del fuoco

L'intervento è ancora in corso

I vigili del fuoco del comando di Como con squadra specialisti Saf e del distaccamento di Canzo sono attualmente impegnati in un soccorso a Erba, in località Eremo di San Salvatore. I mezzi stanno prestando aiuto a quattro persone, rimaste coinvolte con il loro mezzo 4x4 in un ribaltamento. Dei quattro feriti, uno è in codice giallo.