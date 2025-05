Furgone finisce fuori strada: intervengono i Vigili del fuoco

Il mezzo aveva appena terminato una consegna

Ruote incastrate a lato strada

Furgone finisce fuori strada a Valbrona. E' accaduto questa mattina, martedì 6 maggio, in via Battisti: il mezzo aveva appena effettuato una consegna quando è finito fuori dalla sede stradale. Le ruote sono rimaste incastrate a lato della carreggiata, impossibilitato a proseguire. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco.

Rischio di ribaltamento

I Vigili del fuoco sono stati chiamati con urgenza visto che il furgone era a rischio ribaltamento all'interno di un giardino di un'abitazione. I mezzi di soccorso hanno provveduto dapprima alla messa in sicurezza e in seguito al ricollocamento in carreggiata ai fini della prosecuzione del viaggio. Non si segnalano persone coinvolte.