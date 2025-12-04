Furti nel comasco, Zoffili: “Tolleranza zero”

“Grazie Questura Como per arresto banda ladri clandestini, tolleranza zero con Lega al Governo”: queste le parole di Eugenio Zoffili, deputato comasco della Lega, in merito all’intervento con cui è stata sgominata una banda di ladri che aveva colpito in tutta la Provincia

Le parole del deputato

Dopo l’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Como, che nei giorni scorsi ha portato al fermo di due uomini di origine sudamericana indiziati di aver commesso 17 furti e tentati furti in abitazioni tra Como e diverse province lombarde, è intervenuto anche il deputato comasco della Lega Eugenio Zoffili.

A margine dell’operazione, Zoffili ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro delle Forze dell’ordine:

“Mi complimento con il Questore Dott. Marco Calì e con gli agenti della Polizia di Stato di Como, per la brillante operazione che ha portato al fermo di due clandestini sudamericani, indiziati di aver commesso nel solo mese di novembre 17 furti e tentati furti in abitazione in provincia di Como, partendo dall’erbese, a Canzo, poi a Mariano Comense, Montano Lucino, Lurate Caccivio, Fino Mornasco, Turate, Olgiate Comasco e in altre province della Lombardia tra cui Varese, Milano, Bergamo e Pavia, utilizzando auto prese a noleggio. Con la Lega al Governo nessuna tolleranza per questi ladri: chi viene in Italia per commettere reati, deve essere arrestato e poi rispedito nel proprio Paese d’origine”.

L’intervento arriva in un momento di forte attenzione pubblica sulla sicurezza nelle abitazioni e sulle operazioni di contrasto ai furti avvenuti nel territorio comasco.