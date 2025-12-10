Furti nelle abitazioni: aumentano i pattugliamenti serali

La Polizia Locale di Molteno e Rogeno ha deciso di avviare un piano straordinario di pattugliamenti serali: l’obiettivo è cercare di prevenire e contrastare i furti nelle abitazioni, in questo periodo sempre più numerosi e frequenti.

L’iniziativa

In questo periodo dell’anno, con l’arrivo dell’inverno e quindi con le giornate sempre più corte, il rischio di furti nelle case aumenta in maniera esponenziale. Inoltre, con l’avvicinarsi delle festività, molte famiglie trascorrono intere giornate e weekend lontane da casa, e questo rende la situazione ancora meno sicura.

Il nuovo comando ha previsto la presenza di quattro agenti e di collaboratori esterni, che saranno attivi continuativamente dal lunedì al venerdì durante l’orario lavorativo, ma anche il sabato mattina e fino a tarda sera.

Le Amministrazioni comunali si ritengono molto soddisfatte non solo per questa collaborazione ben riuscita, ma soprattutto per la maggior sicurezza sul territorio ottenuta tramite questa importante decisione.