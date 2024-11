Furto nella notte all'Eurospin: aprono la cassaforte col flessibile e scappano col bottino

Due ladri si sono introdotti nell'Eurospin di Merone e hanno portato via l'incasso di due giorni più 4mila euro in contanti di fondo cassa: il furto è avvenuto di notte.

Spaccata la porta d'ingresso

E' successo nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 novembre: due individui, secondo quanto riferito, avrebbero spaccato la porta d'ingresso e sarebbero entrati nel supermercato per poi dirigersi verso la cassaforte al fine di commettere il furto. Per riuscire a introdursi all'interno del locale avrebbero utilizzato probabilmente un masso, con cui hanno infranto la porta d'ingresso.

Arrivati poi alla cassaforte, l'hanno aperta utilizzando un flessibile e prelevato ciò che hanno trovato all'interno: l'incasso di almeno due giorni di lavoro, ancora però da quantificare. Non soddisfatti, hanno anche portato via 4mila euro di fondo cassa.

Sul furto avvenuto nel fine settimana stanno indagando i Carabinieri di Lurago d'Erba. Le telecamere presenti nella zona hanno ripreso due individui vestiti con abiti scuri ma le immagini non sarebbero molto nitide e dunque risulterebbe complicato per il momento, per le Forze dell'ordine, riuscire a individuare con chiarezza i due ladri.

Per questo motivo, grazie alla collaborazione dei Comuni limitrofi e in particolare alle loro telecamere di videosorveglianza, gli agenti stanno cercando di risalire alla vettura con cui sarebbero arrivati i malviventi e se vi fossero uno o più complici ad attenderli a bordo.