Fusione tra Comuni: accordo tra Lurago e Lambrugo

via all'iter

Lo hanno annunciato in un comunicato i sindaci Mauri e Colombo

Fusione tra Comuni: tra Lurago e Lambrugo c'è l'accordo tra le Amministrazioni comunali, si avvia a breve l'iter.

"Una decisione che porterà vantaggi: la scelta dovrà però essere condivisa con i cittadini"

La novità è stata comunicata in una nota congiunta dei sindaci di Lurago, Davide Colombo, e di Lambrugo, Flavio Mauri. Un passaggio importante dell'iter sarà la condivisione della scelta con i cittadini: la decisione finale sulla fusione tra i due enti sarà assunta dai cittadini tramite un referendum.

"Le Amministrazioni Comunali di Lurago d’Erba e di Lambrugo, dopo un’attenta analisi e un’accurata riflessione hanno concordato l’avvio dell’iter di fusione tra i due Comuni.Questa decisione è stata presa dopo aver valutato gli evidenti vantaggi che essa comporta, sia in termini di miglioramento e implementazione dei servizi per i propri cittadini, sia nelle sinergie nell’utilizzo delle risorse e professionalità comunali. A queste chiare opportunità si aggiungono inoltre le premialità riconosciute dallo Stato nei procedimenti di fusione, che consentiranno di poter beneficiare, in un periodo di generale difficoltà per i bilanci degli Enti pubblici, di nuove e consistenti risorse che potranno essere reinvestite in adeguamenti ed efficientamenti degli edifici pubblici, nel miglioramento e ampliamento dei servizi offerti alla cittadinanza, nel sostegno alle realtà associative locali, nella cura del proprio territorio e nel mantenimento dei presidi in entrambe le realtà soprattutto per quanto riguarda i temi della scuola e della sicurezza. L’iter prevede ora un ampio periodo in cui questa scelta dovrà essere condivisa con l’intera cittadinanza dei due Comuni, all’interno di un confronto aperto e certamente proficuo. La decisione finale sulla fusione tra i due enti sarà comunque democraticamente assunta dai cittadini tramite un referendum. Siamo fermamente convinti che la fusione tra i Comuni di Lurago d’Erba e Lambrugo rappresenti un'opportunità per costruire una comunità più forte, coesa e proiettata verso il futuro, mantenendo vive le tradizioni e valorizzando le peculiarità di ciascun territorio".

(nella foto il Comune di Lurago)