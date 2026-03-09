Fusione tra Comuni: i cittadini la voteranno il 17 maggio

Fusione tra i Comuni di Lurago e Lambrugo: i cittadini voteranno il 17 maggio. E’ stata fissata la data del referendum.
I cittadini dovranno anche scegliere il nuovo nome
Domani, martedì 10 marzo, alle 21, in entrambi i Comuni si riunirà il consiglio comunale chiamato a discutere e deliberare la versione aggiornata e definitva del progetto di fusione. Con quest’ultima deliberazione si entrerà ufficialmente in una nuova fase di condivisione e di inconri, che culminerà nei referendum consultivi fissati per domenica 17 maggio, attraverso i quali i cittadini saranno chiamati a esprimersi sull’opportunità della fusione. Il testo integrale del progetto di fusione sarà disponibile sui siti istituzionali dei due comuni dopo la pubblicazione delle delibere di consiglio comunale.
Intanto è terminato il concorso che ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria “Enrico Fermi” di Lurago per individuare il nome per il comune che potrebbe nascere dalla fusione: tra le proposte avanzate c’erano Borgo Comasco, proposto dalla classe 3D; Colle al Lambro, proposto dalla classe 3B; Saiceto Brianza, proposto dalla classe 3C; Villa Torre, proposto della classe 3A.