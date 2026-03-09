Fusione tra Comuni: i cittadini la voteranno il 17 maggio

I cittadini di Lurago e Lambrugo saranno chiamati a decidere se unire i Comuni e che nome dare al nuovo paese

Fusione tra i Comuni di Lurago e Lambrugo: i cittadini voteranno il 17 maggio. E’ stata fissata la data del referendum.

I cittadini dovranno anche scegliere il nuovo nome

Domani, martedì 10 marzo, alle 21, in entrambi i Comuni si riunirà il consiglio comunale chiamato a discutere e deliberare la versione aggiornata e definitva del progetto di fusione. Con quest’ultima deliberazione si entrerà ufficialmente in una nuova fase di condivisione e di inconri, che culminerà nei referendum consultivi fissati per domenica 17 maggio, attraverso i quali i cittadini saranno chiamati a esprimersi sull’opportunità della fusione. Il testo integrale del progetto di fusione sarà disponibile sui siti istituzionali dei due comuni dopo la pubblicazione delle delibere di consiglio comunale.

Intanto è terminato il concorso che ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria “Enrico Fermi” di Lurago per individuare il nome per il comune che potrebbe nascere dalla fusione: tra le proposte avanzate c’erano Borgo Comasco, proposto dalla classe 3D; Colle al Lambro, proposto dalla classe 3B; Saiceto Brianza, proposto dalla classe 3C; Villa Torre, proposto della classe 3A.

Le proposte sono state oggetto di una votazione che ha coinvolto tutti gli alunni del plesso. L’esito ha visto 66 voti per Borgo Comasco ; 44 per Colle al Lambro; 22 per Saliceto Brianza e 55 per Villa Torre. Le Amministrazioni comunali inseriranno la proposta proposta “Borgo Comasco” tra le opzioni previste nella scheda referendaria attraverso la quale i cittadini saranno chiamati, il prossimo 17 maggio, a decidere la denominazione del nuovo ente. Le altre proposte di nome per il nuovo Comune saranno Lambrugo con Lurago e Lurago al Lambro.