"Partecipate al progetto di fusione e suggeriteci il nuovo nome". Uggiate-Trevano con Ronago, Uggiate con Ronago, Monteprato, Civitanova Comense e San Giuseppe al Colle: queste le proposte avanzate dagli amministratori per dare una denominazione al Comune unico, risultato della possibile fusione di Uggiate Trevano e Ronago.

Fusione tra Uggiate Trevano e Ronago: i cittadini potranno suggerire il nome del nuovo Comune

Martedì 28 febbraio il Consiglio comunale uggiatese ha approvato all’unanimità il disegno di progetto e un’ora e mezza più tardi è passato per maggioranza di «sì» anche in Sala consiliare a Ronago. Ma saranno i cittadini a giocare un ruolo ancora più importante. "La proposta di nomi - ha specificato il sindaco di Ronago Agostino Grisoni - potrà essere integrata o cambiata con i suggerimenti della popolazione. Se qualcuno ha segnalazioni o proposte da comunicare, c’è ancora spazio e si ha tempo fino a quando non andranno in stampa le schede elettorali per il referendum". Dunque, circa 60 giorni per suggerire nuove idee o decidere quale possa diventare il nuovo nome, elemento estremamente identificativo, tra le cinque proposte presentate.

