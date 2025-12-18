Futuro aree dismesse: per il circolo ambiente serve una discussione pubblica e trasparente

Viene chiesto un disegno organico a favore della comunità, seppure le aree in questione siano di proprietà privata

No agli interessi di immobiliaristi privati

L’iter per il recupero delle principali aree industriali dismesse ubicate nel centro di Erba, trapelato in Consiglio comunale, deve essere pubblico e trasparente. E’ quanto chiede il circolo ambiente “Ilaria Alpi” che più volte ha ribadito come il futuro della città non debba essere lasciato agli interessi degli immobiliaristi privati. Al contrario il recupero di questi fabbricati abbandonati deve poter essere un’occasione per ridisegnare urbanisticamente il centro cittadino.

Serve un confronto continuo con la cittadinanza

Per il circolo ambiente “Ilaria Alpi” a definire le linee guida degli interventi deve essere il Consiglio comunale, in rappresentanza della collettività e attraverso un confronto continuo con la cittadinanza. Lo spiega il presidente, Roberto Fumagalli:

“Deve accadere ciò che avviene (poiché previsto dalla legge) per la redazione del Pgt o delle sue varianti generali. Pertanto anche nel caso del recupero delle aree dismesse l’Amministrazione comunale deve aprirsi alla massima trasparenza e al coinvolgimento della collettività, ovvero con tutti i cittadini e i portatori di interessi diffusi (associazioni, rappresentanze di categorie imprenditoriali e sindacali, ecc.) e non solo con i professionisti del settore immobiliare ed edilizio o con i soli operatori immobiliari interessati“.

La preoccupazione dopo aver visto il progetto dell’ex Molino Mottana

Prosegue Fumagalli: