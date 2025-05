Futuro dell'ex cinema: scelgono i cittadini

Inverigo, progetti per la riqualificazione dell’area dell’ex cinema (Cipressetta): l'Amministrazione, in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara, invita la cittadinanza a partecipare alla mostra "Ecopoli(s)-Culturale".

Nove progetti architettonici

Occasione per votare il futuro di Inverigo: possibilità per tutti di partecipare alla votazione online «Ecopoli(s)-Culturale», un’esposizione di progetti architettonici pensati per trasformare l’ex cinema di Inverigo in un nuovo polo socio-culturale pubblico: i cittadini avranno la possibilità di scegliere il proprio progetto preferito per trasformare l’ex cinema di Inverigo (la Cipressetta) in un nuovo polo socio-culturale per tutta la comunità. Nove progetti architettonici, realizzati dagli studenti di Architettura dell’Università di Ferrara, selezionati tra oltre 60 proposte. Ogni progetto mira a valorizzare lo spazio urbano con attenzione alla sostenibilità ambientale e alla qualità architettonica, restituendo alla cittadinanza un luogo dedicato alla cultura e all’aggregazione.

I voti dei cittadini

L’obiettivo è avere a disposizione uno spazio pensato per la cultura, l’aggregazione e potenziare gli ambienti a servizio dell’Amministrazione. La mostra è stata inaugurata ieri (venerdì 23 maggio) alle 18 e sarà possibile votare i progetti fino alle 18 di oggi, sabato 24 maggio, oltre che dalle 9 alle 12 di domenica 25. Una votazione che può essere espressa anche online attraverso Instagram. Alle 16 invece è prevista la proclamazione del progetto vincitore e la conseguente premiazione finale. Oltre al primo progetto saranno premiati anche secondo e terzo classificato. Seguirà un rinfresco aperto a tutti. L’appuntamento è in biblioteca civica.