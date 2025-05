Gaetano Orazio in mostra in villa Calvi

"Il respiro del mondo: storie di terra, fuoco, spirito e di altri piccoli miti contemporanei. Antologia di un’anima in cammino". Dal 24 maggio all'1 giugno a Cantù prende vita una mostra antologica dedicata all'artista Gaetano Orazio, le cui opere dialogano con la natura e le sue ombre.

L'evento

Promossa con la partecipazione della Pro Loco locale, dei Rotary Club di Cantù e di Lomazzo dei Laghi e in collaborazione con Fineco Cantù, la mostra si colloca all’interno di un sentire comune che unisce arte, sostenibilità e legame con il territorio. Gli enti coinvolti condividono con l’artista la profonda attenzione per i ritmi naturali e per le forme visibili e invisibili che la natura rivela.

Il significato della mostra

"La mostra si snoda attraverso i primi passi dell'artista tra castagne d’acqua, salamandre e corsi montani, per arrivare al momento in cui il cammino fisico si fa cammino interiore - hanno fatto sapere gli organizzatori - Lì, tra le ombre della montagna, compare – prima inconsapevolmente, poi con chiarezza – la figura del Trovante: presenza archetipica, volto dell’anima, creatura che l’artista credeva di aver generato, ma che forse lo attendeva da sempre. Un simbolo che oggi vive non solo nelle tele, ma anche nel paesaggio stesso, scolpito in diversi luoghi della Brianza e sempre rivolto alla montagna: come a indicare il punto da cui si viene, o verso cui si torna".

L'esposizione

L’esposizione raccoglie opere, appunti, fotografie e materiali inediti, tracciando il percorso di un uomo che ha saputo ascoltare la natura fino a sentirsene parte. La location della mostra è quella di villa Calvi. Gli orari: domenica 25 maggio dalle 10 alle 18.30; martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18.30; venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.30.