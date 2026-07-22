Galleria chiusa al traffico per manutenzione

Il traffico verrà completamente deviato lungo la strada Provinciale ex Statale 639 che attraversa l’abitato di Pusiano

Dalle 9 alle 17 non sarà possibile percorrere la galleria

Chiusura totale della galleria pusianese per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione degli impianti, in particolare dei sistemi tecnologici, antincendio e di segnalazione.

La circolazione lungo la ex Statale 639 var “Dei Laghi di Pusiano e di Garlate” sarà vietata nella giornata di giovedì prossimo, 30 luglio, dalle 9 alle 17.