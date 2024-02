Galliano, il borgo si impreziosisce grazie al progetto di riqualificazione

Un'opera da quasi 300mila euro che rientra nel "Borgo ospitale"

Un modo per valorizzare un angolo di paese caratteristico

Il centro storico di Galliano, frazione di Eupilio, prenderà nuova vita. Verrà completamente rinnovato infatti grazie alle risorse del bando "Borgo ospitale", su finanziamento regionale gestito dalla Comunità montana. Un intervento da quasi 300mila euro che prevede la riqualificazione e la valorizzazione del nucleo della frazione eupiliese.

Sindaco entusiasta: "Pronti a partire"

"Siamo pronti a partire - commenta il sindaco, Alessandro Spinelli - Attualmente si stanno realizzando nell’intero paese i lavori di Open fiber e dovrebbero raggiungere Galliano intorno la metà del mese. Una volta concluso quell’intervento, Como acqua dovrà attuare un progetto di rifacimento delle tubature dell’acquedotto e di un pezzo di rete fognaria ammalorata. Il tutto dovrebbe concludersi per fine marzo. Dopodiché si parte con il centro storico».

Interventi di riqualificazione

L'opera prevede il rifacimento della pavimentazione in porfido e l'eliminazione dei parcheggi per collocarvi panchine. "L’idea è quella che possa apparire come un’area pedonale-carrabile che inviti gli automobilisti a rallentare", commenta il sindaco di Eupilio.