Gastroenterologia ha una nuova specialista grazie alla borsa di studio A.Ma.Te

E’ la dottoressa Susanna Signò la vincitrice del bando per la borsa di studio annuale, messa a disposizione dall’associazione A.Ma.Te, Oda di Faloppio-Como.

Borsa di studio A.Ma.Te alla dottoressa Signò

Susanna Signò, psicologa, psicoterapeuta e ipnotista neo-ericksoniana, ha vinto il bando per la borsa di studio annuale, messa a disposizione dall’associazione A.Ma.Te. La specialista entrerà a far parte della Gastroenterologia Generale e Multimodale ed Endoscopia Digestiva di Asst Lariana, integrandosi nel team multidisciplinare già attivo, composto da dodici professionisti: due psicogastroenterologi, il dottor Gian Marco Idèo, responsabile della struttura, e il dottor Luigi Furlan; due psicologhe psicoterapeute già operative nella Gastroenterologia, la dottoressa Viviana Cammaroto e la dottoressa Vittoria Rossi; e otto specializzandi dell’AMISI, Associazione Medica Italiana per lo Studio della Ipnosi, e della SEPI, Scuola Europea di Psicoterapia Ipnotica, che offrono un percorso di specializzazione in psicoterapia ipnotica ad indirizzo neo-ericksoniano.

Un progetto da sostenere

L’attività si inserisce nel progetto “ASH – Active Subject for Healing because the patient is a person”, promosso dal 2015 e implementato grazie anche al sostegno dell’associazione A.Ma.Te. Il progetto rappresenta un’iniziativa pilota a livello internazionale nel proporre un approccio multimodale innovativo al paziente gastroenterologico, integrando l’intervento medico con la psicoterapia ipnotica neo-ericksoniana. “Questo modello – spiega Idèo, responsabile del servizio – rende il paziente e le sue risorse psicologiche parte attiva del processo di cura. Ad oggi sono già stati trattati oltre 400 pazienti, con significativi risultati positivi sia sulla sintomatologia gastroenterologica, sia sulla qualità di vita, sia a livello di ansia e depressione, oltre che sul piano del miglioramento dell’attività sociale, relazionale e lavorativa”.

A.Ma.Te, sostegno costante

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’associazione A.Ma.Te e a tutti i suoi volontari – sottolinea il direttore sanitario di Asst Lariana, Brunella Mazzei – per il sostegno concreto e costante alle attività dell’azienda e, in particolare, per aver reso possibile anche quest’anno la borsa di studio che consente di rafforzare un progetto clinico e assistenziale di grande valore. La collaborazione con il volontariato rappresenta una risorsa preziosa per potenziare la qualità dell’assistenza e per cooperare allo sviluppo di modelli di cura sempre più attenti alla persona”.

A.Ma.Te ODV è convenzionata con Asst Lariana dal 2015 e sono numerose le attività in cui è coinvolta. I volontari sono impegnati nel progetto per l’accoglienza e l’umanizzazione dedicato ai pazienti che accedono al Pronto Soccorso; collaborano con le Cure Palliative, nell’ambito dei servizi a domicilio; all’ospedale Sant’Anna prestano servizio nell’ambulatorio di Terapia del dolore e nella struttura di Gastroenterologia Generale e Multimodale. Per maggiori informazioni sulle attività e per diventare volontari, è possibile scrivere alla mail info@amate.it oppure contattare i numeri 327-1311958 o 327-8607090. L’associazione è raggiungibile anche dal sito www.amate.it e su Facebook @Amate.