Gaza, incontro con il comasco capoprogetto di Medici senza frontiere

Una serata a Olgiate Comasco per non voltare lo sguardo, per approfondire ciò che è accaduto a Gaza, per prendere coscienza di quello che è stato definito un genocidio.

L’impegno dell’Università degli adulti

Sempre con lo sguardo attento all’attualità, l’Università degli adulti e l’assessorato alla Cultura invitano all’incontro in calendario giovedì 16 ottobre, con inizio alle 20.30 nell’auditorium del centro congressi Medioevo, in via Lucini. “Gaza: conoscere per restare umani”.

Incontro con Angelo Rusconi (Msf)

Ospite d’eccezione Angelo Rusconi, comasco, capo progetto di Medici senza frontiere, rientrato dopo alcuni mesi di impegno a Gaza city. Nell’occasione Rusconi dialogherà col giornalista Fabio Pizzul. Ingresso libero.

L’approfondimento del Consiglio comunale ragazzi

Annunciata la partecipazione, in prima fila, del Consiglio comunale ragazzi. Proprio in vista dell’incontro organizzato dall’Università degli adulti, le alunne e gli alunni del Ccr della scuola media “Buonarroti” si stanno preparando, approfondendo il tema con le docenti Paola Marzorati e Francesca Ferrario. E dalla preside Annamaria Bertoni l’invito a partecipare è stato esteso anche ai genitori degli studenti.