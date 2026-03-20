«Gaza inside»: cosa significa operare in contesti di guerra? Interessante incontro ad Albavilla

«Gaza inside»: cosa significa operare in contesti di guerra? Come si riesce a mantenere la propria umanità davanti a luoghi dove sembra che non ci sia? Come raccontare e documentare senza perdere di vista il proprio ruolo? Se ne parla nell’interessante incontro in programma per giovedì prossimo 26 marzo ad Albavilla.

Interverrà l’operatore umanitario Giudetti

Appuntamento alle 20.45 al Cineteatro della Rosa, organizzato da parrocchia e oratorio e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando Giovani Smart 2025.

Alla serata interverrà Gennaro Giudetti, operatore umanitario che ha collaborato con numerose organizzazioni internazionali come Medici senza frontiere e con le Nazioni Unite (Fao e Oms).

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita ma si richiede l’iscrizione tramite i canali della parrocchia e via qr code.