Gemellaggio con Caccuri: festa bellissima

Sancito ufficialmente il gemellaggio tra Olgiate Comasco e Caccuri (Crotone).

Gemellaggio ufficializzato

Auditorium esaurito per la cerimonia che ha ufficializzato il gemellaggio tra la comunità olgiatese e quella del piccolo e suggestivo borgo calabrese. Sabato 11 aprile i sindaci Simone Moretti (Olgiate Comasco) e Luigi Quintieri (Caccuri) hanno firmato il patto di amicizia. Il parroco olgiatese, don Flavio Crosta, ha benedetto il patto di amicizia.

Il patto di amicizia

Così i primi cittadini di Olgiate Comasco e Caccuri hanno condiviso la firma del patto di amicizia: “Noi Sindaci dei Comuni di Olgiate Comasco e di Caccuri a coronamento di un legame profondo, nutrito di storia condivisa e stima reciproca, consapevoli che il patto di amicizia che ci troviamo a sottoscrivere rappresenta, oggi più che mai, vera ed autentica testimonianza di come due Comunità, seppur distanti, possano trovarsi unite sotto il segno della cultura e delle radici comuni. Determinati ad instaurare forme di cooperazione che favoriscano lo sviluppo spirituale e materiale, rafforzando le proprie relazioni sostenute dai comuni desideri di pace, amicizia e prosperità. Prendiamo solenne impegno per una forte e duratura collaborazione, non solo tra le nostre Amministrazioni, ma anche, e soprattutto, tra i nostri cittadini, che sia in grado di perseguire il progresso, lo sviluppo e il benessere di entrambe le comunità, unite in un’unica grande famiglia. L’Italia è una sola, unita da fili invisibili ma d’acciaio”.

Il concerto

A impreziosire la serata, il concerto dell’Adiemus Ensamble, con la collaborazione di alcuni musicisti del Corpo musicale olgiatese. Musica, parole e canto applauditi dal folto pubblico: più di 200 persone. Nell’occasione presentato il Comitato del gemellaggio, presieduto da Renato Mirandi.

Il momento conviviale

Serata conclusa convivialmente, grazie all’impegno del Vespa Club Olgiate Comasco, presieduto da Graziano Mirandi. Una grande torta ha simboleggiato il gemellaggio tra le due comunità.