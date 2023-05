Gemellaggio con Fellbach: festa per i 45 anni

Giornate speciali per la città di Erba, che quest'anno ricorda i 45 anni del gemellaggio con Fellbach

Amici tedeschi ospiti nell'anniversario

Sono stati due giorni importanti per Erba e per l'associazione Amici del gemellaggio del presidente Giorgio Meroni quelli appena trascorsi. Infatti la città ha avuto il piacere di ospitare i gemelli della città tedesca di Fellbach nell'anno in cui si festeggia il 45° di amicizia.

I gemelli hanno potuto visitare il territorio e fare una gita sul lago di Como e a Villa Carlotta. Sabato sera cena di gala al Leonardo Da Vinci con il sindaco Mauro Caprani, il vicesindaco Sofia Grippo, il deputato della Lega Eugenio Zoffili