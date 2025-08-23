Gemellaggio con Masquefa, si cercano famiglie ospitanti

L'appello

L’invito dell’Amministrazione di Lurate è quello di aprire la propria casa agli amici provenienti dalla Spagna.

Gli spagnoli di Masquefa cercano "casa! in vista del gemellaggio di settembre a Lurate Caccivio.

Appello per il gemellaggio con Masquefa

E’ una chiamata alla partecipazione e alla condivisione, quella lanciata dal Comune e dal presidente del "Comitato per i Gemellaggi di Lurate Caccivio", Roberto Colombo. I "gemelli" di Masquefa arriveranno il 19 settembre e rimarranno in città fino al 22. Un serrato programma per rinsaldare una bella amicizia. Durante il gemellaggio, infatti, saranno coinvolti i sodalizi del territorio, le autorità e anche i privati cittadini. Per rafforzare il rapporto, il Comune ha così chiesto alle famiglie la disponibilità di ospitare nelle proprie abitazioni i "gemelli".

Amicizia con la Spagna

Masquefa si trova nel nord-est della Spagna e, per l’esattezza in Catalogna. Il gemellaggio è nato nel 2018 e l’Amministrazione comunale è impegnata attivamente per mantenere viva quella che, ormai, è diventata una tradizione. Per aderire è possibile telefonare al numero 335-8015116 oppure mandare un messaggio WhatsApp. Alternativamente, è anche possibile scrivere una e-mail a comunicazione@comune.luratecaccivio.co.it.