Gemellaggio in musica con Trieste per i 150 anni della banda

Concerto-gemellaggio tra Olgiate Comasco e Trieste per i 150 anni del Corpo musicale olgiatese.
L’evento
Oggi, venerdì 3 luglio, una serata all’insegna della musica dal vivo. Alle 21 il centro congressi Medioevo sarà cornice del tradizionale Concerto d’estate del Corpo musicale olgiatese, organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la stessa banda.
Gli ospiti da Trieste
Un concerto speciale, nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario di fondazione del Corpo Musicale Olgiatese (1876-2026). La banda olgiatese sarà affiancata dagli amici dell’Orchestra di Fiati Arcobaleno di Trieste. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Sabato battellata
Sabato 4 luglio battellata sul Lago di Como, poi a Gravedona visita a Palazzo Gallio e Santa Maria del Tiglio. Sempre a Gravedona, il concerto della Arcobaleno: appuntamento alle 21 in piazza Ciceri. L’ospitalità del Corpo musicale olgiatese agli amici triestini proseguirà nella giornata di domenica 5 luglio: in mattinata visita a Lugano.