Gemellaggio Italia-Corea al Comprensivo di Tavernerio

Gemellaggio Italia-Corea al Comprensivo: nei giorni scorsi l’istituto di Tavernerio ha ospitato la Daegu International Orchestra, complesso coreano composto da 20 musicisti, che ha tenuto una tappa del suo tour internazionale proprio in paese. Per l’occasione, tutti gli studenti del Comprensivo - oltre 700 in totale, includendo tutti i plessi - sono stati coinvolti in un gemellaggio culturale con tante iniziative a raccontare la nostra cultura e ascoltare quella coreana.

Un incontro all'insegna della musica e dell'amicizia

Dall’artigianato, agli scacchi, alle esposizioni organizzate dagli studenti, passando ovviamente per la protagonista musica, la settimana è stata all’insegna di un ricco scambio culturale. Il gemellaggio è culminato in un concerto dell'ensemble in auditorium, alla presenza di un folto pubblico.

«I musicisti hanno tenuto concerti a rotazione nei nostri plessi, e i nostri studenti hanno mostrato alcune nostre attività: c’erano due compaesani che hanno portato dei lavori artigianali, loro hanno organizzato dimostrazioni di scacchi - spiega il dirigente scolastico Flavio Pavoni - E hanno portato per la prima volta in pubblico un’esibizione del coro scolastico recentemente costituito grazie al lavoro con l’insegnante di musica Vezzoli. Il tutto fino al concerto in auditorium, che ha visto la partecipazione di un folto pubblico: l’auditorium comunale era davvero gremito. Siamo entusiasti di questo primo gemellaggio, nato da alcuni contatti intrapresi lo scorso anno e su cui lavoravamo da qualche tempo. I musicisti ci hanno omaggiato di un violoncello al termine dell’incontro. E’ stato uno scambio reciproco davvero interessante».

La Daegu International Youth Orchestra, fondata nel 2017, svolge attività di volontariato musicale sia nella Corea del Sud sia a livello internazionale e quindi funge da ambasciatore culturale. E’ stata invitata a esibirsi presso l’Ambasciata d’Italia in Corea del Sud, l’Ambasciata dell’Arabia Saudita in Corea del Sud, nonché al Teatro di Bologna, al Conservatorio di Napoli, alla West Chester University negli USA e a Kurashiki in Giappone.