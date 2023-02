A Capiago Intimiano è tutto pronto per l'inizio di Generazione 22070, un progetto finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia che ha l’obiettivo di offrire occasioni di attivazione, formazione e supporto rivolte ai giovani residenti nel Comune di Capiago Intimiano. In programma due corsi, uno di arte e uno di musica, in collaborazione con Mondovisione, Questa Generazione, Associazione Pop e Talent Pledge.

Generazione 22070: al via i corsi di arte e musica a Capiago Intimiano

I corsi, che si svolgeranno presso il “Castello di Ariberto” in via Carroccio, 3, a partire dal 7 marzo (Arte) e dal 27 Marzo (Musica), saranno completamente gratuiti per i partecipanti e rappresenteranno una utile occasione per conoscere mondi nuovi e nuove modalità espressive per tutti i giovani di Capiago Intimiano.

Così Eleonora Bressan, assessore alle politiche giovanili, ha commentato l'iniziativa:

“Altre due importanti occasioni di incontro e crescita per i nostri giovani. Due modi per scoprire se stessi, attraverso l’arte e la musica.” Specifica, inoltre: “Ci tengo a precisare che non sono necessarie esperienze o competenze pregresse in campo artistico e musicale per partecipare, basta la voglia di mettersi in gioco.”

Il corso di arte

Martedì 7 marzo, presso il Castello di Ariberto, via Del Carroccio, partirà il laboratorio di Espressività Artistica (condotto con tecniche di arteterapia), una serie di 10 incontri di 1 ora ciascuno che si concluderà martedì 16 maggio: in orario 16.30-17.30 per il primo gruppo e 18-19 il secondo.

Ritratto, copia dal vero, rappresentazione delle emozioni, sono alcuni dei temi che verranno trattati nel laboratorio di Arte ed espressione creativa curato da Valentina Vittani, esperta di linguaggi visivi e operatrice culturale. Il laboratorio è gratuito per tutti i ragazzi dai 15 ai 34 anni che verranno divisi, per età, in due gruppi.

I partecipanti, attraverso diverse tecniche artistiche, saranno accompagnati nella riflessione sul proprio essere e la propria immagine. Sperimentare con i materiali artistici permetterà di esprimere liberamente la propria creatività e le proprie emozioni, in un percorso di crescita personale e scoperta di sé. Il laboratorio è inteso come uno spazio di scoperta, libero dall’idea del giudizio e dell’errore.

I ragazzi e le ragazze partecipanti potranno sperimentare materiali differenti e linguaggi artistici diversi con la possibilità di creare più di una propria opera, al fine di allestire una piccola mostra aperta alla comunità.

Qui il form d'iscrizione. Mentre per ulteriori informazioni: valentina.vittani@mondovisione.org

Il corso di musica

Prenderà il via, invece, lunedì 27 marzo dalle 17 alle 19.00, sempre presso il Castello di Ariberto, un corso di musica della durata di 15 lezioni organizzato da Talent Pledge, ente del terzo settore specializzato in interventi a sostegno dei giovani. Destinatari del corso ragazzi dai 17 ai 34 anni del comune di Capiago Intimiano.

Docente Davide Crateri, insegnante di chitarra acustica, classica ed elettrica, basso, teoria e armonia, musica d'insieme. Formato presso CPM e MAS di Milano, successivamente col maestro Benedetto Ragazzi. Attualmente attivo come autore e musicista sotto pseudonimo di Davecrax e di Analogic, in precedenza insieme a Letizia Racca delle Yavanna col duo pop Selva. Si occupa di didattica musicale da oltre vent'anni e ha suonato con Aventura, Nicolas Reyes (Gipsy Kings) e Andrea Braido (Vasco Rossi); dal 2019 al 2022 ha collaborato in studio e dal vivo con Faust'O

artista discograficamente attivo dal 1978, uno dei principali protagonisti della new wave italiana.

“Il corso è rivolto a tutti e verte sulla realizzazione di brani freestyle, pop o rock ai quali tutti potranno contribuire: si passa dalla fase di arrangiamento a quella di registrazione decidendo chi canta o suona, i partecipanti hanno a disposizione voce, chitarra, basso, tastiera e batteria", aggiunge Crateri.

Le iscrizioni al corso saranno raccolte a questo link. I più virtuosi saranno segnalati a una casa di produzione internazionale.