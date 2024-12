Genitori ma non solo: nasce l'associazione Genup

Genitori, ma non solo: la nuova associazione nata a Montorfano mira a diventare un vero e proprio ponte che coinvolge tutte le generazioni. E’ stata presentata mercoledì 4 dicembre in sala consiliare GenUp: una nuova realtà no profit che vuole parlare a tutte le fasce di età, ma anche invitare a lasciare da parte l’individualismo per iniziare insieme un nuovo percorso condiviso.

Presentata in sala consiliare

Alla presentazione del nuovo sodalizio è stato nominato il direttivo: presidente è Fabio Baglioni, sua vice è Sara Civati. Nominati la segretaria Valentina Soldati, tesoriere Serena De Dominicis e consiglieri Alice Binda, Elena Tremolada, Massimiliano Salvadè, Giovanni Colombo e Alice De Marco.

«Questa iniziativa è il culmine di un percorso che è cominciato qualche tempo fa - spiega la vicepresidente Civati - da anni si paventava questa ipotesi: c'era necessità di una associazione con questo tipo di impronta, supporto delle scuole e dei genitori, ponte tra generazioni, tra famiglie e persone. Chiamarla “associazione genitori” è riduttivo: vogliamo porci in modo più aperto e abbiamo scelto Genup come nome proprio come ponte tra generazioni; e “up”, una spinta a sollevarsi e uscire dall'individualismo, creare qualcosa insieme». L’associazione mira a essere aperta e inclusiva. «In una comunità come la nostra ci sono tante persone con talenti - aggiunge Civati - sarebbe bello trovare un posto per loro. Abbiamo iniziato i tesseramenti: Montorfano è un paese “da costruire”, quindi siamo contenti della affluenza alla nostra presentazione. Abbiamo volutamente lasciato una parte aperta al confronto, con anche osservazioni costruttive da cui partire. Il primo evento sarà il 14 dicembre: lancio dei palloncini alla Rsa I Laghi alle 15.30. Nasciamo con spirito trasversale di generazioni e ci sembrava bello partire costruendo qualcosa con realtà esistenti in paese. Abbiamo trovato grande disponibilità da parte del direttore della rsa, che ha compreso il valore dell’iniziativa. Stiamo preparando la programmazione per il 2025 - prosegue - Ma non vogliamo siano solo eventi, ma anche opportunità dedicate a tutta la cittadinanza, con iniziative in occasione di giornate internazionali, momenti di riflessione. Siamo contenti di questo buon punto di partenza».

A partecipare alla presentazione anche l’Amministrazione con il sindaco Giuliano Capuano. «Accolgo con piacere questa bella iniziativa - ha commentato - A Montorfano manca una realtà di questo tipo ed è importante che ora ci sia e si occupi di gestire i rapporti tra istituzioni, scuola, e garantire ai ragazzi e studenti iniziative culturali. Sono contento che non si ponga solo come associazione genitori ma che coinvolga tutte le fasce di etàper creare un servizio più ampio. Fondamentale creare sinergie con le associazioni locali e i volontari del territorio: tanti vogliono collaborare ma spesso non si trova un gruppo stabile. E come Amministrazione, con una associazione diventa tutto più veloce e semplice nella creazione di progetti. Siamo contenti che delle persone vogliano dedicare tempo ed esperienze a questa iniziativa. Ho suggerito anche io stesso di aprire a tutti senza preclusioni; e soprattutto di non cadere in quello che spesso è il tranello di coinvolgere la politica».