Già 250mila gli over 40 che hanno prenotato il vaccino. La Lombardia supera le 5 milioni di dosi somministrate. Prossimo step il 27 maggio con il via alle prenotazioni per gli over 30.

Doveva aprire a mezzanotte e invece già dalle 22 di ieri sera sul portale dedicato alla prenotazione del vaccino anti covid in Lombardia si è aperto lo slot riservato alla fascia d’età compresa tra i 40 e i 49 anni. In migliaia hanno aderito già nelle prime ore e infatti questa mattina, giovedì 20 maggio, sono già 250mila gli over 40 che hanno ricevuto l’appuntamento.

Per tutti coloro che ancora devono prenotarsi ricordiamo che prendere appuntamento è molto semplice e sono disponibili diverse modalità:

💻 prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it (attraverso il sito web)

(attraverso il sito web) 🏧 tramite sportello Postamat , anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare

, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare 📧 con l’aiuto dei Portalettere , che possono effettuare per te la prenotazione

, che possono effettuare per te la prenotazione 📞 telefonando al numero verde 800 894545

La Lombardia supera le 5 milioni di dosi somministrate

La campagna di vaccinazione intanto in Lombardia prosegue a pieno ritmo. Il governatore Attilio Fontana in queste ore ha fatto sapere che sul territorio regionale sono state superate le 5 milioni di dosi somministrate.

Il prossimo step è previsto il 27 maggio con l’apertura delle prenotazioni agli over 30 per poi arrivare al 2 giugno quando il portale aprirà alle prenotazioni per tutti, dal 16 anni in poi.