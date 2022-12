Ha iniziato a creare figurine e luoghi del presepe un paio di anni fa e ora per lui è diventata una vera e propria passione.

Giacomo, artigiano del presepe a soli 11 anni

Giacomo Greco ha solo 11 anni e vive a Rogeno, ma con il materiale di recupero dà vita a piccole opere d’arte che riescono a regalare un’atmosfera davvero magica alla rappresentazione della Natività. E' iniziato tutto dopo un corso in oratorio.

Ogni giorno Giacomo dedica all’incirca un’oretta alla sua passione: "Torno da scuola, studio e poi verso le 19 scendo in garage, dove ho allestito un piccolo laboratorio. Una volta create le strutture, uso colla e sabbia per farle sembrare reali. Faccio tutto su mia idea, senza disegni preparatori. Basta stare attenti alla grandezza e ai particolari, in modo che sia tutto proporzionato".

