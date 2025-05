Giacomo è campione italiano di tennistavolo

Giacomo Cerea è campione italiano nel singolo e nel doppio di tennistavolo: due medaglie per il trentenne di Albavilla nelle gare nazionali tenutesi a Lecco lo scorso fine settimana.

Due medaglie per Giacomo

Il giovane, che da un decennio circa gareggia con la società Us Villa Romanò, ha preso parte alla 35^ edizione dei campionati di tennistavolo dal 16 al 18 maggio scorsi al Palataurus: sui 30 tavoli di finale in gara nei tornei di singolo e di doppio si sono sfidati ben 448 atleti provenienti da otto regioni italiane, fra cui alcune «racchette» con disabilità.

Cerea ha sbaragliato tutti i rivali aggiudicandosi il più alto gradino del podio nel singolo e nel doppio.

Un nuovo, grande risultato per l’albavillese, trent’anni e una passione per la disciplina del tennistavolo da quando ne aveva dieci. «Pratico tennistavolo da quando avevo 10 anni: avevo scoperto lo sport giocando in oratorio con mio papà e tramite un amico con cui giocava ho iniziato ad allenarmi a Erba nella loro società, sono poi passato a Villa Romanò, dove mi alleno da una decina d’anni», spiega Cerea.

E nello scorso fine settimana, il trentenne ha gareggiato nella categoria Eccellenza A. «E’ la più alta - spiega - Era una competizione importante in cui non si poteva sbagliare e sono contento del risultato. Una cosa “strana” è stata ritrovarmi a sfidare un mio compagno di squadra, più forte di me. Riuscire a vincere è stata una bella soddisfazione».

Infatti Cerea si è aggiudicato le gare singola e doppia, vincendo anche con la società di Villa Romanò.

Già due anni fa Cerea aveva fatto incetta di premi con la società inverighese nei campionati a Lignano Sabbiadoro dal 23 al 25 giugno 2023. Ma il giovane non ha nessuna intenzione di fermarsi. «Continuo sempre ad allenarmi, la componente fisica fa molto - spiega - Correre, esercizi a corpo libero... Oltre naturalmente alla pratica con gli allenatori Lidia e Stefan che ci seguono e che ringrazio. Durante la stagione, mi alleno quasi tutti i giorni della settimana; a fine campionato, magari ci sono meno tornei e quindi mi alleno circa tre volte a settimana ma continuo comunque a fare esercizio fisico».

Una passione da conciliare con il lavoro. «Lavoro in una ditta su due turni: mi capita spesso di dover incastrare gli allenamenti ma il tempo si trova sempre - aggiunge - Sono felice perché questo impegno ha portato ai risultati: ringrazio i miei allenatori e il presidente Natale Galli». Prossimi obbiettivi? «Mi piacerebbe fare il campionato di Serie B1 Fitet l'anno prossimo e vincerlo con la mia squadra».

Non resta che fare i migliori auguri a Giacomo di continuare una carriera sportiva costellata di successi.