Giada Messetti ospite dell’Università degli adulti di Olgiate Comasco.

Giada Messetti, incontro pubblico

L’Università degli adulti offre una volta di più un’ospite di livello internazionale. Sabato 28 febbraio, alle 16, nell’auditorium del centro congressi Medioevo, l’incontro pubblico con Giada Messetti: sinologa e autrice di programmi televisivi e radiofonici per Rai, Mediaset e La7, divulgatrice e opinionista su temi relativi alla Cina in televisione, in teatro, in radio, in convegni e festival, su quotidiani e periodici.

La Cina al centro dell’attenzione

Messetti ha ideato, scritto e co-condotto il programma televisivo “CinAmerica” sulla sfida tra Cina e Stati Uniti, andato in onda su Rai3 e disponibile su Raiplay. Ogni giovedì cura una rubrica settimanale di notizie cinesi e co-conduce il programma “Uno, nessuno, 100Milan” su Radio24. Per Mondadori ha pubblicato la trilogia di saggi sulla Cina: “Nella testa del Dragone” (2020), “La Cina è già qui” (2022) e “La Cina è un’aragosta” (2025).

Partecipazione libera

L’incontro organizzato dall’Università degli adulti è aperto a tutti. L’ingresso è libero.